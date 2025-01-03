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    ЦСКА вновь справится с принципиальным соперником?

    СКА — ЦСКА. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, КХЛ, 3 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на СКА — ЦСКА
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    Егор Афанасьев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «СКА Арене» 3 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2025 года

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    СКА

    Турнирное положение: В таблице Западной конференции санкт-петербуржцы прописались на 5-й строчке с 50 очками на счету. По дополнительным баллам «армейцы» отстают от 4-й «Северстали».

    Последние матчи: В последних домашних матчах ушедшего года СКА потерпел поражение от «Локомотива» — 1:3, а также обыграл «Торпедо» — 6:4 и «Адмирал» — 3:2 ОТ. В заключительных встречах 2024-го команда Романа Ротенберга на выезде уступила ЦСКА — 5:6 и разобралась с «Сочи» — 5:4.

    СКА — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Артем Земченок, Евгений Кузнецов.

    Состояние команды: Накануне санкт-петербуржцы претендовали на место в тройке лидеров, но сейчас позиции СКА в конференции не выглядят такими устойчивыми.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На протяжении всего сезона СКА демонстрирует уверенную игру в нападении, но оборонительные ошибки временами приводят к неудачам, которых команда Романа Ротенберга отчаянно пытается избежать.

    Состав СКА наделен глубиной и мощным потенциалом в контексте решения задач высшего значения, но в настоящее время питерцам не хватает ни сыгранности, ни должного подхода к делу.

    ЦСКА

    Турнирное положение: На флажке 2024 года столичная команда поднялась на 2-е место в таблице Западной конференции. С 57 очками в активе, москвичи отстают от «Локомотива» на 9 баллов.

    Последние матчи: В рамках последней домашней серии ЦСКА обыграл «Куньлунь» — 3:2, «Спартак» — 5:4 ОТ, «Нефтехимик» — 7:4 и СКА — 6:5. Не менее ударно команда Ильи Воробьева провела заключительные выездные матчи, в которых добилась побед над «Нефтехимиком» — 2:1 Б и «Сочи» — 4:1.

    Не сыграют: Егор Фатеев, Дмитрий Саморуков.

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    • Состояние команды: В конце 2024 года ЦСКА набрал потрясающую форму, которая обеспечила продвижение и открыла перед командой новые перспективы.

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    На данном этапе чемпионата ЦСКА показывает высокий уровень как на своей территории, так и на выезде, делая вместе с тем акцент на попытках сберечь текущий игровой тонус.

    После неуверенного начала сезона команда Ильи Воробьева серьезно прибавила в дисциплине и улучшила эффективность на всех участках площадки, а сам состав «армейцев» на фоне перестройки начал демонстрировать упорядоченность.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА не проигрывает на протяжении 11 матчей

    • В 4-х матчах из 5 последних ЦСКА забивал не менее 4 голов

    • Минимум 3 гола пропускал СКА в 3-х домашних матчах из 5 последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.20, а победа ЦСКА — в 2.55.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

    Прогноз: В конце ушедшего года ЦСКА набрал потрясающую форму, за счет которой надеется продлить серию успехов и добиться победы в дерби с соперником, регулярно испытывающим проблемы.

    Ставка: ЦСКА победит в матче за 1.95.

    Прогноз: Фундаментальным свойством нынешних москвичей является умение грамотно подстраиваться под соперников. Получив полезный опыт в предыдущем очном матче, ЦСКА постарается провести более качественную в оборонительном плане игру.

    Ставка: Индивидуальный тотал СКА меньше 2.5 за 2.16.

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    СКА — ЦСКА: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на хоккей. ЦСКА вновь справится с принципиальным соперником?
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