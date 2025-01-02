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    • Швеция одолела Латвию и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира
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    Швеция одолела Латвию и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира

    Швеция — Латвия: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции Сборная Латвии
    В четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира сборная Швеции переиграла команду Латвии со счетом 3:2.

    Сборная Швеции
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    Сборная Швеции

    На точные броски Зеба Форсфьяла, Антона Вальберга и Давида Эдстрема латвийцы смогли ответить только двумя заброшенными шайбами Эрика Матейко.

    Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
    Швеция U20 — Латвия U20 — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
    Голы: Форсфьял — 2 (Бергквист), 8:30 — 1:0. Вальберг — 4 (Сандин Пелликка, Нильссон), 9:52 — 2:0. Эдстрем — 2 (бол., Эклунд, Унгер Серум), 23:57 — 3:0. Матейко — 4 (Сирадскис, Ульянскис), 30:13 — 3:1. Матейко — 5 (Мурниекс, Сирадскис), 38:50 — 3:2Вратари: Телин — ФелдбергсШтраф: 4 — 8Броски: 50 (19+13+18) — 13 (3+8+2)

    Таким образом, сборная Швеции первой смогла пробиться в полуфинал молодежного чемпионата мира.

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