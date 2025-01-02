Швеция — Латвия: счет матча 3:2, обзор голов

Сборная Швеции Фото: globallookpress.com
На точные броски Зеба Форсфьяла, Антона Вальберга и Давида Эдстрема латвийцы смогли ответить только двумя заброшенными шайбами Эрика Матейко.
Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
Швеция U20 — Латвия U20 — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Голы: Форсфьял — 2 (Бергквист), 8:30 — 1:0. Вальберг — 4 (Сандин Пелликка, Нильссон), 9:52 — 2:0. Эдстрем — 2 (бол., Эклунд, Унгер Серум), 23:57 — 3:0. Матейко — 4 (Сирадскис, Ульянскис), 30:13 — 3:1. Матейко — 5 (Мурниекс, Сирадскис), 38:50 — 3:2Вратари: Телин — ФелдбергсШтраф: 4 — 8Броски: 50 (19+13+18) — 13 (3+8+2)
Таким образом, сборная Швеции первой смогла пробиться в полуфинал молодежного чемпионата мира.