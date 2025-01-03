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    США U20 — Швейцария U20: счет матча 7:2, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швейцарии Сборная США
    Сборная США одержала победу над командой Швейцарии (7:2) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею (U20), проходящего в Канаде.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей дубли оформили Джеймс Хэгенс и Райан Леонард, еще по разу отличились Дэнни Нельсон, Зеев Байэм и Брендон Свобода.

    За швейцарцев заброшенными шайбами отметились Нильс Рин и Андро Кадерли.

    Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
    США U20 — Швейцария U20 — 7:2 (4:1, 3:0, 0:1)
    Голы: Свобода — 2 (Плант), 6:39 — 1:0. Хэгенс — 3 (Мур, Цимер), 8:23 — 2:0. Леонард — 3, 11:35 — 3:0. Рин — 1 (мен., Ребер), 15:04 — 3:1. Нельсон — 4 (Мур, Цимер), 16:44 — 4:1. Байэм — 2 (бол., Перро), 27:45 — 5:1. Хэгенс — 4 (Перро, Клебер), 35:03 — 6:1. Леонард — 4 (бол., Перро, Байэм), 36:23 — 7:1. Кадерли — 2 (бол., Грубер, Брайлар), 46:53 — 7:2Вратари: Слукински — Кирш (Ноншвандер, 11:44)Штраф: 6 — 8

    Американцы стали вторыми полуфиналистами турнира, ранее в 1/2 финала вышла Швеция, обыгравшая Латвию (3:2).

    В других четвертьфинальных матчах Чехия встретится с Канадой, а Финляндия сыграет против Словакии.

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