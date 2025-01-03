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    «Бешикташ» не проиграет «Ризеспору», «Ницца» и «Ренн» постараются преуспеть в атаке

    Экспресс дня 3 января 2025 года. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 января 2025 года
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    «Ницца»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Турции, Франции и Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ризеспор» — «Бешикташ»

    Футбол. Чемпионат Турции

    «Ризеспор» в чемпионате Турции находится на 12-м месте в таблице. Команда набрала 20 очков в 16 встречах. Разница мячей составляет 16-25.

    В прошлом месяце «Ризеспор» играл неплохо. Команда из шести матчей проиграла два. «Ризеспор» уступил «Газиантепу» (0:1) и «Гезтепе» (0:3).

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    • «Бешикташ» располагается на 6-й позиции. В таблице клуб опережает «Ризеспор» на шесть очков. На данный момент у «Бешикташа» 7 побед, 5 ничьих и 4 поражения.

    «Ризеспор» неудачно играет против «Бешикташа». В последних десяти очных матчах команда ни разу не победила коллектив из Стамбула. Произойдет ли сенсация?

    Ставка: «Бешикташ» не проиграет за 1.46.

    «Насьонал» — «Порту»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    «Насьонал» находится возле зоны вылета. Команде стоит улучшить результаты, иначе есть риск бороться за выживание. «Насьонал» набрал 13 очков. У клуба три победы в 16 матчах.

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    В последних десяти встречах «Насьонал» выиграл дважды. В декабре команда смогла завоевать три очка в противостоянии с «Морейренсе». «Насьонал» дома одолел соперника со счетом 2:0.

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    • «Порту» делит первое место со «Спортингом». Руководство «драконов» ставит максимальные задачи. Главная цель команды — завоевать золотые медали.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В чемпионате Португалии у «Порту» трехматчевая выигрышная серия. Удастся ли победить в четвертой встрече кряду? Ранее клуб взял верх над «Эштрелой», «Морейренсе» и «Боавиштой». За 270 минут «Порту» забил 9 голов и не пропустил ни одного мяча.

    Ставка: Обе не забьют за 1.72.

    «Ницца» — «Ренн»

    Футбол. Чемпионат Франции

    В таблице чемпионата Франции «Ницца» идет на 6-м месте. Декабрь оказался для команды сложным месяцем. Была одержана лишь одна победа. 7 декабря «Ницца» дома одолела «Гавр» со счетом 2:1.

    В родных стенах «Ницца» играет довольно успешно. В последних десяти домашних матчах команда уступила только раз. 28 ноября в рамках Лиги Европы «Ницца» на своем поле проиграла «Рейнджерс» со счетом 1:4.

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    • «Ренн» находится на 12-й строчке. Однако в случае победы команда сможет подтянуться к топ-10. Букмекеры не верят в успех «Ренна». «Ницца» на своем поле вряд ли проиграет.

    У «Ренна» двухматчевая выигрышная серия. Команда готовится к матчу в приподнятом настроении. Ранее в Лиге 1 «Ренн» одолел «Анже» со счетом 2:0, а затем в Кубке Франции разгромил «Бордо» (4:1).

    Ставка: ТБ 2 за 1.48.

    Общий коэффициент — 3.71.

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    Экспресс дня 3 января 2025 года: прогноз, ставка (3.71), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Экспресс. «Бешикташ» не проиграет «Ризеспору», «Ницца» и «Ренн» постараются преуспеть в атаке
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