В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Турции, Франции и Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ризеспор» — «Бешикташ»

Футбол. Чемпионат Турции

«Ризеспор» в чемпионате Турции находится на 12-м месте в таблице. Команда набрала 20 очков в 16 встречах. Разница мячей составляет 16-25.

В прошлом месяце «Ризеспор» играл неплохо. Команда из шести матчей проиграла два. «Ризеспор» уступил «Газиантепу» (0:1) и «Гезтепе» (0:3).

«Бешикташ» располагается на 6-й позиции. В таблице клуб опережает «Ризеспор» на шесть очков. На данный момент у «Бешикташа» 7 побед, 5 ничьих и 4 поражения.

«Ризеспор» неудачно играет против «Бешикташа». В последних десяти очных матчах команда ни разу не победила коллектив из Стамбула. Произойдет ли сенсация?

Ставка: «Бешикташ» не проиграет за 1.46.

«Насьонал» — «Порту»

Футбол. Чемпионат Португалии

«Насьонал» находится возле зоны вылета. Команде стоит улучшить результаты, иначе есть риск бороться за выживание. «Насьонал» набрал 13 очков. У клуба три победы в 16 матчах.

В последних десяти встречах «Насьонал» выиграл дважды. В декабре команда смогла завоевать три очка в противостоянии с «Морейренсе». «Насьонал» дома одолел соперника со счетом 2:0.

«Порту» делит первое место со «Спортингом». Руководство «драконов» ставит максимальные задачи. Главная цель команды — завоевать золотые медали.

Прогнозы и ставки на футбол

В чемпионате Португалии у «Порту» трехматчевая выигрышная серия. Удастся ли победить в четвертой встрече кряду? Ранее клуб взял верх над «Эштрелой», «Морейренсе» и «Боавиштой». За 270 минут «Порту» забил 9 голов и не пропустил ни одного мяча.

Ставка: Обе не забьют за 1.72.

«Ницца» — «Ренн»

Футбол. Чемпионат Франции

В таблице чемпионата Франции «Ницца» идет на 6-м месте. Декабрь оказался для команды сложным месяцем. Была одержана лишь одна победа. 7 декабря «Ницца» дома одолела «Гавр» со счетом 2:1.

В родных стенах «Ницца» играет довольно успешно. В последних десяти домашних матчах команда уступила только раз. 28 ноября в рамках Лиги Европы «Ницца» на своем поле проиграла «Рейнджерс» со счетом 1:4.

«Ренн» находится на 12-й строчке. Однако в случае победы команда сможет подтянуться к топ-10. Букмекеры не верят в успех «Ренна». «Ницца» на своем поле вряд ли проиграет.

У «Ренна» двухматчевая выигрышная серия. Команда готовится к матчу в приподнятом настроении. Ранее в Лиге 1 «Ренн» одолел «Анже» со счетом 2:0, а затем в Кубке Франции разгромил «Бордо» (4:1).

Ставка: ТБ 2 за 1.48.

Общий коэффициент — 3.71.