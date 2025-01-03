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    Выйдет ли «Порту» на вершину?

    «Насьонал» — «Порту». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Насьонал» — «Порту»
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    Саму Агехова
    В пятницу, 3 января, в 17-м туре португальской Примейры «Порту» дома примет «Насьонал». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Насьонал» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 03 Января 2025 года

    Насьонал

  • Монтевидео
    •  Насьонал 21:00 Порту

    Порту

  • Порту
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    «Насьонал»

    Турнирное положение: «Насьонал» по итогам 16-ти туров португальского первенства набрал 13 баллов и находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает 15-ю строчку в таблице и по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на один пункт — зону вылета.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Риу Аве» (1:2).

    Перед этим в 15-м туре португальского первенства коллектив набрал только один балл, когда на своей арене разошелся миром с «Виторией Гимарайнш» со счетом 2:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на национальный чемпионат, «Насьонал» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, с учетом фактора своего поля они все же есть.

    Исаак — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с тремя голами.

    «Порту»

    Турнирное положение: «Порту» по итогам 16-ти туров португальского первенства набрала 40 баллов и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает вторую строчку и лишь по дополнительным показателям уступает лидеру «Спортингу», а также только на два очка опережает третью в таблице «Бенфику».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разгромил в дерби «Боавишту» (4:0).

    Перед этим коллектив в 15-м туре португальского первенства против «Морейренсе» в чужих стенах также добился разгромной победы, и также — «всухую» — 3:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Порту» выиграл и не знает поражений вот уже семь поединков.

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    Такие результаты позволяют гостям рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе, а также проблемы соперника.

    Саму Агехова — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Насьонала» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Порту» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Порту» выиграл и не пропустил.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.40, победа «Насьонала» — в 9.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости выиграли. При этом во всех из них они также выиграли 1-й тайм.

    Вместе с тем, хозяева проиграли три из пяти последних поединков.

    Ставка: «Порту» выиграет 1-й тайм и основное время за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют «всухую», ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: «Порту» победит и не пропустит за 2.05

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    «Насьонал» — «Порту»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Порту» на вершину?
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