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    Сторона избитого Широковым арбитра отказалась от рассмотрения дела в особом порядке

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    Адвокат арбитра Никиты Данченкова Александр Островский высказался о желании экс-полузащитника сборной России Романа Широкова рассмотреть дело об избиении в особом порядке.

    Роман Широков
    Роман Широков

    «Мы категорически против, нашим отказом этот вопрос закрывается. Мы отказываемся от особого порядка, и суд обязан рассмотреть дело полностью.

    Будем продолжать добиваться переквалификации дела. Сейчас готовим жалобу. Никита в отъезде, поэтому в понедельник подадим жалобу о том, что не рассмотрен вопрос о переквалификации.

    Должно быть постановление: либо согласиться, либо отказать нам, но мотивированно. А у нас прокуратура ни да, ни нет говорит. Как девушка на выданье», — цитирует адвоката Sport24.

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