Сторона избитого Широковым арбитра отказалась от рассмотрения дела в особом порядке

Адвокат арбитра Никиты Данченкова Александр Островский высказался о желании экс-полузащитника сборной Россиирассмотреть дело об избиении в особом порядке.

«Мы категорически против, нашим отказом этот вопрос закрывается. Мы отказываемся от особого порядка, и суд обязан рассмотреть дело полностью.

Будем продолжать добиваться переквалификации дела. Сейчас готовим жалобу. Никита в отъезде, поэтому в понедельник подадим жалобу о том, что не рассмотрен вопрос о переквалификации.

Должно быть постановление: либо согласиться, либо отказать нам, но мотивированно. А у нас прокуратура ни да, ни нет говорит. Как девушка на выданье», — цитирует адвоката Sport24.

Напомним, 10 августа во время любительского матча Широков избил судью, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью. 0