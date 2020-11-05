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    Широкову грозит два года лишения свободы за избиение арбитра

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    Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Романа Широкова.

    Роман Широков
    Роман Широков

    Напомним, что 10 августа во время любительского матча команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного» бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Широков избил арбитра Данченкова, повалив его на газон и ударил ногой по голове.

    «Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Широкова.

    Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК России (»Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений«).

    Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова в интервью «РИА Новости».

    Максимальное наказание по названной статье — два года лишения свободы. 0

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