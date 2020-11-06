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    Месси получил вызов в сборную Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2022

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Аргентины
    Сборная Аргентины на своем официальном сайте опубликовала заявку команды на ближайшие отборочные матчам ЧМ-2022.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    В список игроков вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Пауло Дибала.

    В ближайших отборочных матчах к чемпионату мира 2022 года сборная Аргентины на своем поле сыграет с Парагваем (13 ноября), а также на выезде встретится с Перу (18 ноября).

    На данный момент команда Лионеля Скалони располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы Южной Америки, имея в активе шесть очков после двух туров.

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