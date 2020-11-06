Месси получил вызов в сборную Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2022

Сборнаяна своем официальном сайте опубликовала заявку команды на ближайшие отборочные матчам ЧМ-2022.

В список игроков вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Пауло Дибала.

В ближайших отборочных матчах к чемпионату мира 2022 года сборная Аргентины на своем поле сыграет с Парагваем (13 ноября), а также на выезде встретится с Перу (18 ноября).

#SelecciónMayor Lista de futbolistas convocados del exterior para los próximos encuentros de Eliminatorias ante #Paraguay 🇵🇾 y #Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/bLjBRv8IdA — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 6, 2020

На данный момент команда Лионеля Скалони располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы Южной Америки, имея в активе шесть очков после двух туров.

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