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    Цыганков: Если бы не упустили столько моментов, могли бы зацепить ничью с «Барсой»

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    Капитан киевского «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал поражение в матче с «Барселоной» (1:2) в третьем туре Лиги чемпионов.

    Виктор Цыганков
    Виктор Цыганков

    «Если бы не упустили так много моментов, то могли бы зацепить хотя бы ничью. Довольны своей игрой, но разочарованы результатом — мы проиграли матч, в котором хорошо играли.

    Знаете, не помню, были ли у меня выходы один на один в чемпионате за последние пять лет [соперники "Динамо" в национальном первенстве глубоко обороняются].

    Наверное, не хватило практики, поэтому и не забил. Ну и тер Стеген, конечно же, провел великолепный матч.

    Мы получили ценный опыт. Мы растем как команда и можем прибавлять только за счет таких матчей. Понимаем, какие соперники у нас в группе.

    Постараемся сделать все возможное, чтобы пробиться в еврокубковую весну. В каждом матче будем играть на победу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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