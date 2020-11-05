Цыганков: Если бы не упустили столько моментов, могли бы зацепить ничью с «Барсой»

«Если бы не упустили так много моментов, то могли бы зацепить хотя бы ничью. Довольны своей игрой, но разочарованы результатом — мы проиграли матч, в котором хорошо играли.
Знаете, не помню, были ли у меня выходы один на один в чемпионате за последние пять лет [соперники "Динамо" в национальном первенстве глубоко обороняются].
Наверное, не хватило практики, поэтому и не забил. Ну и тер Стеген, конечно же, провел великолепный матч.
Мы получили ценный опыт. Мы растем как команда и можем прибавлять только за счет таких матчей. Понимаем, какие соперники у нас в группе.
Постараемся сделать все возможное, чтобы пробиться в еврокубковую весну. В каждом матче будем играть на победу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0