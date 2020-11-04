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    Штиндль: «Боруссия» провела выдающийся матч с «Шахтером»

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    Капитан гладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль оценил игру своей команды, в которой она одержала крупную победу над «Шахтером» (6:0) в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ.

    Ларс Штиндль
    Ларс Штиндль

    «Считаю, мы провели выдающийся матч. Были полностью сосредоточены с первой секунды и не давали вздохнуть техничной команде. Хотели хладнокровно сыграть в атаке и сделали это.

    Конечно, многое сложилось в нашу пользу. Мы реализовали почти все моменты, диктовали ход игры и зрело провели матч вплоть до самого финального свистка. Очень приятно. Но мы знаем, что через три недели надо будет сделать это снова.

    Сегодняшний матч подчеркнул, какой именно футбол мы хотим показывать. В отличие от матчей с "Интером" и "Реалом", сегодня мы не позволили сомнениям взять верх. Мы поддерживали высокую интенсивность, прессинговали "Шахтер" и без устали атаковали», — приводит слова Штиндля пресс-служба УЕФА. 0

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