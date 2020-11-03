«Шахтер» — «Боруссия» М: составы, прогноз, онлайн

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецкимиз Менхенгладбаха.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Тете, Тайсон.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Витао, Степаненко, Коваленко, Алан Патрик, Вакула, Судаков, Мораес.

«Боруссия» М: Зоммер, Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини, Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Тюрам, Плеа.

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райц.

Встреча пройдет в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский», начало — в 20:55 по мск.

С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь, следить за ходом поединка — тут. 0