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    Тайсон и Тете выйдут в старте «Шахтера» в матче против «Боруссии» М

    «Шахтер» — «Боруссия» М: составы, прогноз, онлайн

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    Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.

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    «Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Тете, Тайсон.

    Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Витао, Степаненко, Коваленко, Алан Патрик, Вакула, Судаков, Мораес.

    «Боруссия» М: Зоммер, Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини, Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Тюрам, Плеа.

    Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райц.

    Встреча пройдет в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский», начало — в 20:55 по мск.

    С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь, следить за ходом поединка — тут. 0

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