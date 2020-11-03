«Шахтер» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 3.38) и ставки на Лигу чемпионов 3 ноября 2020 года

Донецкий «Шахтер» встретится с менхенгладбахской «Боруссией» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 3 ноября в Киеве, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Шахтер» — «Боруссия» М.

«Шахтер»

Это невероятно, но именно «Шахтер» возглавляет группу B после двух туров. Позади на данный момент и мадридский «Реал», и миланский «Интер», для которых игра чемпиона Украины стала настоящим откровением.

Но в большей степени это касается, конечно же, «Реала». Вальяжный и самоуверенный Мадрид проиграл «Шахтеру» на своем. После первого тайма команда Зинедина Зидана «летела» 0:3. Во второй 45-минутке «Реал» смогл слегка смыть позор, сделав счет относительно приличным, но три очка все равно отправилисьь в копилку «Шахтера».

Не смог выиграть у «Шахтера» и миланский «Интер». Встреча в Киеве завершилась вничью — 0:0. С итальянцами «Шахтеру» было сложно. По сути, за весь матч украинский гранд не создал ни одного серьезного момента, просидев все 90 минут у своих ворот.

Стоит отметить, что в «Шахтере» сейчас заметно улучшилась кадровая ситуация. В общую группу вернулись футболисты, у которых в начале октября был обнаружен коронавирус. Некоторые даже смогли сыграть с «Мариуполем» (4:1) в минувшую пятницу. Так что с выбором состава у Луиша Каштру на этот раз не будет проблем.

«Боруссия»

Удивила и «Боруссия». Будем говорить честно, никто не верил, что немцы и «Шахтер» смогут набрать очки в матчах с «Реалом» и «Интером». Но получилось наоборот, сложно было как раз фаворитам. Есть, конечно, подозрение, что в случае с «Интером» и «Реалом» проблема, как обычно, заключалась в недооценке, но это еще надо будет проверить.

«Боруссия» стартовала в групповом этапе с мощного матча против «Интера». Команда Антонио Конте чудом отыгралась в концовке встречи благодаря голу Ромелу Лукаку. Но самое интересное, что по игре, особенно во втором тайме, немецкий клуб был лучше.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

А на прошлой неделе «Боруссия» едва не сокрушила «Реал». С одной стороны, ничья в матче с такой командой — это удача, но в данном случае немцы расстроились, поскольку вплоть до 87-й минуты счет был 2:0 в их пользу...Клуб из Менхенгладбаха упустил важнейшую победу. Есть подозрение, что эти несколько неудачных минут в итоге станут ключевыми.

В Бундеслиге «Боруссия» в этом сезоне проиграла только один матч. Это было еще в самом начале, когда Менхенгладбах не устоял в Дортмунде.

Прогноз и ставка

Линия на данный матч не может не удивлять. Букмекеры считают, что у «Боруссии» больше шансов на победу в предстоящей игре. На гостей можно поставить за 2.36, на ничью за 3.65, тогда как победу «Шахтера» предлагают за 3.05.

И это несмотря на то, что «Шахтер» на данный момент возглавляет группу, и, вообще-то, чемпион Украины даже у «Реала» выиграл...

Но на самом деле, логика здесь присутствует. Матчи с «Боруссией» действительно могут стать для «Шахтера» самыми сложными. «Интер» и «Реал» попались на том, что где-то недооценили украинского чемпиона. У «Боруссии» такой проблемы не будет.

Как ни странно, но, да, ставка — на победу «Боруссии». Более того, на победу с форой (-1) за 3.38.

А также ставка на индивидуальный тотал «Боруссии» больше 1,5 за 2.28. 0