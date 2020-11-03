Колосков: Маловероятно, что Евро-2020 перенесут в Россию. У нас по 18 тысяч заболевших ежедневно

Почетный президент РФСпрокомментировал информацию о том, что УЕФА рассматривает вариант с переносом всех матчей Евро-2020 в Россию.

В понедельник французское издание Le Parisien сообщило, что в УЕФА сомневаются, что смогут провести Евро-2020 по всему континенту, как было запланировано ранее.

«Конечно, это лестно, но это сказала газета, а не УЕФА. Я думаю, что это маловероятно, потому что в России каждый день по 18 тысяч новых заболевших. И ответственность Россия будет нести не только за свою команду, но и за остальных участников.

Я не верю в это предположение, которое высказала газета [Le Parisien]. Если предложить такой фантастический сюжет, то мне думается, что Россия сразу не ответит — нет ясности, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Честно говоря, это пустой разговор. Надо ждать официального комментария УЕФА», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс». 0