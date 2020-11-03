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    Куман: В Лиге чемпионов дома выигрывать нужно всегда

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал предстоящий матч против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «Перед нами стоит привычная задача: показать хороший футбол и создать много голевых моментов. В Лиге чемпионов дома выигрывать нужно всегда.

    Пока у нас шесть очков и хорошие шансы на выход из группы, но необходимо продолжать в том же духе.

    В моей команде мне больше всего нравятся работоспособность, а также желание учиться чему-то новому и прогрессировать.

    В общем, у футболистов очень правильный подход к делу. Но мы можем и должны играть лучше, создавать еще больше верных возможностей для взятия ворот», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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