Куман: В Лиге чемпионов дома выигрывать нужно всегда

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал предстоящий матч против киевскогов Лиге чемпионов.

«Перед нами стоит привычная задача: показать хороший футбол и создать много голевых моментов. В Лиге чемпионов дома выигрывать нужно всегда.

Пока у нас шесть очков и хорошие шансы на выход из группы, но необходимо продолжать в том же духе.

В моей команде мне больше всего нравятся работоспособность, а также желание учиться чему-то новому и прогрессировать.

В общем, у футболистов очень правильный подход к делу. Но мы можем и должны играть лучше, создавать еще больше верных возможностей для взятия ворот», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0