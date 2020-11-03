Александер-Арнолд: Итальянские команды действительно хороши в обороне

Защитник «Ливерпуля»поделился ожиданиями от матча св групповом этапе Лиги чемпионов.

«Итальянские команды действительно хороши в обороне, они играют очень организованно, их защиту взломать тяжело. Нам предстоит попытаться найти способ это сделать.

Не думаю, что у нас были особенные проблемы именно с итальянскими клубами, к тому же это наша первая встреча с "Аталантой".

"Аталанта" — невероятная команда. Мы видели это в прошлом сезоне. Сложно выделить одного-двух игроков, но у них блестящая атака. Необходимо тщательно проанализировать всю команду.

Я провел достаточно матчей и приобрел солидный опыт, чтобы больше не считать себя молодым игроком. Я могу себя считать игроком, который должен выходить в такие моменты на передовую

Когда команда теряет такого лидера, как Вирджил ван Дейк, возможно, главного игрока в четверке защитников, остальные получают новые возможности», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0