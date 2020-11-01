«Торпедо» — «Крылья Советов»: счет матча 3:1, обзор голов

Московское «Торпедо» обыграло самарские «Крылья Советов» (3:1) в домашнем матче 19-го тура ФНЛ.

В составе победителей отличились Филипп Дворецков, Александр Рязанцев и Амур Калмыков.

Единственный гол гостей записал на свой счет Антон Зиньковский.

Футбол. Россия. ФНЛ Торпедо — Крылья Советов 3:1 Голы: 1:0 Filipp Dvoretskov (53'), 1:1 Anton Zinkovskiy (67'), 2:1 Aleksandr Ryazantsev (73'), 3:1 Amur Kalmykov (77') Торпедо: Vitali Botnar, Maksim Shorkin, Ruslan Magal (Aleksandr Eliseev, 63'), Artyom Samsonov, Egor Proshkin (Dmitri Redkovich, 63'), Andrey Yevdokimov, Aleksandr Ryazantsev, Filipp Dvoretskov (Vladislav Adaev, 68'), Ravil Netfullin, Konstantin Kertanov, Amur Kalmykov (Andrey Lyakh, 89') Крылья Советов: Евгений Фролов, Владимир Полуяхтов, Aleksandr Soldatenkov, Yuri Gorshkov (Dmitri Tsypchenko, 85'), Sergei Bozhin, Denis Yakuba (Maksim Vityugov, 41'), Vladislav Sarveli, Roman Ezhov (Anton Zinkovskiy, 25'), Дмитрий Кабутов, Aleksandru Gatcan, Ivan Sergeyev Предупреждения: Sergei Bozhin (37'), Ruslan Magal (57'), Владимир Полуяхтов (65')

Торпедовцы набрали 40 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ. Самарцы опустились на четвертую позицию (39).

7 ноября черно-белые сыграют в гостях с «Волгарем», а «Крылышки» на своем поле примут «Акрон».

Прогнозы на ФНЛ

В другом матче отчетного тура воронежский «Факел» дома сыграл вничью со «Спартаком-2» — 1:1.

На пятой минуте автором гола стал нападающий гостей Владислав Шитов. В компенсированное время ворота гостей поразил бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович.

С 55-й минуты красно-белые играли вдесятером, поскольку полузащитник Михаил Игнатов получил второе предупреждение. На 90-й по этой же причине был удален еще и Александр Ташаев.

Футбол. Россия. ФНЛ Факел — Спартак-2 1:1 Голы: 0:1 Vladislav Shitov (5'), 1:1 Nemanja Pejcinovic (90') Факел: Aleksandr Sautin, Aleksey Solovyev (Valeriy Pochivalin, 46'), Nemanja Pejcinovic, Vladislav Masternoy, Sergei Bryzgalov, Роман Акбашев, Nikita Drozdov (Maksim Maksimov, 65'), Andrey Nikitin (Ilya Mazurov, 76'), Nail Zamaliev, Oleg Dmitriev, Andrey Razborov (Nikolay Zaytsev, 78') Спартак-2: Alexander Selikhov, Nikita Khodorchenko, Artem Voropaev, Vitali Dyakov, Daniil Petrunin, Михаил Игнатов, Leonid Mironov, Ruslan Litvinov, Дмитрий Маркитесов (Никита Бакалюк, 90'), Danil Denisov, Vladislav Shitov (Alexandr Tashaev, 70') Предупреждения: Михаил Игнатов (54'), Михаил Игнатов (55'), Ruslan Litvinov (73'), Alexandr Tashaev (84'), Alexandr Tashaev (90')

«Спартак-2» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков, а «Факел» — 18-е (16 очков).

7 ноября состоятся матчи «Факел» — «Шинник» и «Спартак-2» — «Нижний Новгород». 0