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    Осинькин: За 40 дней мы сыграли 11 игр — это сверхтяжелый календарь

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями после матча 19-го тура ФНЛ с «Торпедо» (1:3).

    Игорь Осинькин
    Игорь Осинькин

    «Игра была очень плотная, с большим количеством единоборств — до гола. Мы были лучше соперника, у нас были моменты, мы были ярче.

    Но не могу сказать, что удовлетворен качеством игры. Мы хотели бы, чтобы у нас лучше двигался мяч и чтобы мы создавали моменты у ворот соперника именно с организованных комбинаций.

    Но прошедший дождь, быстрое поле, соперник, играющий плотно все это сделать помешали. Когда мы пропустили гол, мы смогли один раз вернуться в игру, сравняли счет.

    Более того, при счете 1:1 у нас был очень хороший момент — хотелось бы, чтобы мы такие забивали.

    Но забить не получилось, после этого произошла ошибка, какой-то подарок в критический момент, после которого мы не смогли второй раз снова оказать давление на соперника.

    Достаточно быстро пропустили третий, и наверное, игра была уже сделана.

    Во втором тайме было много моментов, связанных с усталостью, недостаточной концентрацией, отсюда некоторые ситуации вышли из-под контроля игроков.

    За 40 дней мы сыграли 11 игр — это сверхтяжелый календарь, и у нас не было тех перерывов, которые были у того же "Торпедо" — мы играли кубковые встречи, плюс у нас не было пропуска матчей из-за коронавируса в некоторых командах.

    У нас не было никакой паузы, никакого выдоха. Учитывая 12-матчевую беспроигрышную серию — 10 побед, 2 ничьих в ФНЛ плюс 2 кубковые победы — это не самый плохой результат.

    Это своеобразное подведение итогов, но сегодняшняя встреча с "Торпедо" закончилась, к сожалению, так, как закончилась», — приводит слова тренера пресс-служба клуба. 0

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