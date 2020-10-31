«Реал» — «Уэска»: счет матча 4:1, обзор голов

В рамках восьмого тура испанской Примеры мадридскийна своем поле обыграл— 4:1.

Счет на 40-й минуте открыл Эден Азар, который нанес точный удар из-за пределов штрафной площади.

Для бельгийца этот гол стал первым с 5 октября 2019 года. Он не мог поразить ворота соперников в течение 392 дней.

На последней минуте первого тайма отличился Карим Бензема, который на левом краю чужой штрафной сначала принял мяч, а затем отправил его с в дальний угол ворот.

На 54-й минуте «Реал» забил свой третий гол. Бензема перевел мяч с левого края чужой штрафной на правый, откуда Федерико Вальверде поразил дальний угол.

«Уэска» ответила на 74-й минуте точным ударом Давида Феррейро после навеса Рафы Мира.

И все же последнее слово осталось за мадридцами. На 90-й минуте Бензема оформил дубль после скидки Родриго.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Уэска 4:1 Голы: 1:0 Эден Азар (40'), 2:0 Карим Бензема (45'), 3:0 Федерико Вальверде (54'), 3:1 Давид Феррейро (74'), 4:1 Карим Бензема (90') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Марсело, Лукас Васкес (Ферлан Менди, 52'), Лука Модрич, Каземиро (Тони Кроос, 69'), Федерико Вальверде (Иско, 61'), Эден Азар (Винисиус Жуниор, 60'), Карим Бензема, Марко Асенсио (Родриго, 61') Уэска: Андрес Фернандес, Pablo Maffeo, Хорхе Пулидо, Луизинью (Гастон Сильва, 83'), Димитриос Сиовас, Pedro Mosquera, Борха Гарсия (Eugeni Valderrama, 57'), Kelechi Nwakali (Сандро Рамирес, 57'), Рафаэль Мир Висенте, Sergio Gomez (Давид Феррейро, 46'), Javi Ontiveros (Хавьер Галан, 46') Предупреждения: Димитриос Сиовас (79'), Сандро Рамирес (88')

В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место (16 очков), а «Уэска» — 18-е (5 очков). 0