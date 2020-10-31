«Осасуна» — «Атлетико»: счет матча 1:3, обзор голов

Мадридскийодержал гостевую победу над(3:1) в матче 8-го тура чемпионата Испании.

На 43-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Жоау Фелиш, а на 69-й минуте португалец оформил дубль, забив с игры.

«Осасуна» отквитала один мяч на 80-й минуте благодаря голу Анте Будимира, но Лукас Торрейра на 88-й минуте снял вопросы о победителе.

Отметим, что на 48-й минуте Жоау Фелиш не реализовал пенальти в ворота «Осасуны».

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Атлетико 1:3 Голы: 0:1 Жоау Фелиш (пенальти) (43'), 0:2 Жоау Фелиш (69'), 1:2 Анте Будимир (80'), 1:3 Лукас Торрейра (88') Осасуна: Серхио Эррера, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Факундо Ронкалья (Начо Видаль, 84'), Иньиго Перес, Ойер Оласабаль (Лукас Торро, 59'), Хонатан Родригес (Роберто Торрес, 68'), Рубен Гарсия, Хон Монкайола, Энрик Гальего (Enrique Barja, 68'), Адриан Лопес (Анте Будимир, 68') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Коке, Маркос Льоренте, Эктор Эррера, Витоло (Фелипе, 90'), Жоау Фелиш (Лукас Торрейра, 85'), Анхель Корреа (Тома Лемар, 86') Предупреждения: Серхио Эррера (42'), Коке (72'), Маркос Льоренте (90')

«Атлетико» занимает третье место, набрав 14 очков в шести матчах. Команда Диего Симеоне отстает от лидирующего «Реала» на два очка, но сыграла на один матч меньше.

«Осасуна» находится на десятой строчке таблицы Примеры, имея десять очков после семи игр. 0