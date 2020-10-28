ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Бавария»Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
  • 12:50
    • Тедеско отложил переговоры о контракте со «Спартаком»
  • 14:19
    • Гончаренко: Против «Динамо» Загреб важно использовать свои моменты
  • 22:48
    • «Локомотив» проиграл «Баварии» в Москве
  • 00:56
    • «Аталанта» избежала поражения в матче с «Аяксом»
  • 00:52
    • «Реал» набрал одно очко в Менхенгладбахе
    Все новости спорта

    Гончаренко: Против «Динамо» Загреб важно использовать свои моменты

    Футбол Лига Европы ЦСКА Футбол России Динамо Загреб Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящей встречи с загребским «Динамо» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Все еврокубковые матчи отличаются от РПЛ. Менталитет "Динамо" — это игра на победу в каждом матче. У них хорошее преимущество в национальном первенстве по очкам и качеству игроков. Они эмоционально и физически сохраняют больше сил на еврокубки. У них большой опыт участия даже в прошлогодней ЛЧ.

    Мне не хочется сравнивать Загреб с кем-то во внутреннем чемпионате. Даже матч с "Вольфсбергом" отличался от тех игр, что есть у нас в чемпионате. Это будет напряженная игра, и нам важно будет использовать все те моменты, которые мы создадим», — цитирует Гончаренко Sport24.ru.

    «Если мы будем слушать все дифирамбы, то станем мягкотелыми. Не хочу, чтобы все на это реагировали. У нас молодая команда, резерв для роста у многих серьезный. Как это использовать? Надо становиться лучше на каждой игре и тренировке», — добавил тренер.

    Гончаренко также рассказал о форме Марио Фернандеса:

    «Физическое состояние Марио Фернандеса сейчас гораздо лучше. Он чувствует себя лучше, согласно тестам. Мы посмотрим, как он отреагирует на нагрузки».

    Матч ЦСКА — «Динамо» Загреб состоится 29 октября. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов будет в матче?
  • «Краснодар» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Каким будет тотал матча «Боруссия» Д — «Зенит»?
  • «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Получится ли игра в Турине открытой?
  • «Ювентус» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Гранада — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Слован
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.77
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Атланта Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры