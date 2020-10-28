Гончаренко: Против «Динамо» Загреб важно использовать свои моменты

Главный тренер московскогоподелился ожиданиями от предстоящей встречи с загребскимво 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Все еврокубковые матчи отличаются от РПЛ. Менталитет "Динамо" — это игра на победу в каждом матче. У них хорошее преимущество в национальном первенстве по очкам и качеству игроков. Они эмоционально и физически сохраняют больше сил на еврокубки. У них большой опыт участия даже в прошлогодней ЛЧ.

Мне не хочется сравнивать Загреб с кем-то во внутреннем чемпионате. Даже матч с "Вольфсбергом" отличался от тех игр, что есть у нас в чемпионате. Это будет напряженная игра, и нам важно будет использовать все те моменты, которые мы создадим», — цитирует Гончаренко Sport24.ru.

«Если мы будем слушать все дифирамбы, то станем мягкотелыми. Не хочу, чтобы все на это реагировали. У нас молодая команда, резерв для роста у многих серьезный. Как это использовать? Надо становиться лучше на каждой игре и тренировке», — добавил тренер.

Гончаренко также рассказал о форме Марио Фернандеса:

«Физическое состояние Марио Фернандеса сейчас гораздо лучше. Он чувствует себя лучше, согласно тестам. Мы посмотрим, как он отреагирует на нагрузки».

Матч ЦСКА — «Динамо» Загреб состоится 29 октября. 0