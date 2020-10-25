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    «Вердер» поделил очки с «Хоффенхаймом»

    «Вердер» — «Хоффенхайм»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Бременский «Вердер» на своем поле сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) в матче 5-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На пятой минуте хозяева вышли вперед после точного удара в исполнении Максимилиана Эггештайна. На 22-й Деннис Гайгер сравнял счет.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — Хоффенхайм 1:1
    Голы: 1:0 Максимилиан Эггештайн (5'), 1:1 Деннис Гайгер (22') Вердер: Иржи Павленка, Милош Велькович, Никлас Мойсандер, Кристиан Гросс (Kevin Moehwald, 72'), Леонардо Биттенкорт, Теодор Гебре Селасси, Марко Фридль, Jean-Manuel Mbom, Максимилиан Эггештайн, Niclas Fuellkrug (Юя Осако, 37'), Джошуа Сарджент Хоффенхайм: Филипп Пентке, Кевин Фогт, Кевин Акпогума, Стефан Пош, Деннис Гайгер, Себастьян Руди, Диади Самассеку, Роберт Сков (Райан Сесеньон, 86'), Якоб Бруун Ларсен (Жоау Клаусс, 59'), Мунас Даббур (Sargis Adamyan, 77'), Кристоф Баумгартнер (Мият Гачинович, 77') Предупреждения: Стефан Пош (59'), Марко Фридль (79'), Мият Гачинович (89'), Теодор Гебре Селасси (90')

    «Вердер» занимает шестое место, набрав восемь очков. «Хоффенхайм» с семью очками идет восьмым.

    31 октября «Вердер» сыграет в гостях с «Айнтрахтом». 2 ноября «Хоффенхайм» примет «Унион Берлин». 0

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