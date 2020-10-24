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    «Атлетик» на выезде проиграл «Осасуне»

    «Осасуна» — «Атлетик»: счет 0:1, обзор гола

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    В поединке седьмого тура испанской Примеры «Осасуна» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Атлетик» (1:0).

    Игроки «Осасуны»
    Игроки «Осасуны»

    Победу хозяева одержали благодаря пенальти, назначенному на 81 минуте матча. Реализовал его Рубен Гарсия.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Атлетик 1:0
    Гол: 1:0 Рубен Гарсия (пенальти) (81') Осасуна: Серхио Эррера, Juan Cruz, Давид Гарсия, Факундо Ронкалья (Роберто Торрес, 88'), Аридане Эрнандес (Гарсия Унай Лугеа, 29'), Начо Видаль, Ойер Оласабаль, Хонатан Родригес (Enrique Barja, 74'), Иньиго Перес, Рубен Гарсия, Энрик Гальего (Адриан Лопес, 74') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Андер Капа, Микель Баленсиага (Юри Берчиче, 82'), Унаи Лопес (Oier Zarraga, 87'), Икер Муньяин (Inigo Vicente, 87'), Алехандро Беренгер (Jon Morcillo, 82'), Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 78') Предупреждения: Давид Гарсия (16'), Йерай Альварес (24'), Рауль Гарсия (26'), Ойер Оласабаль (54'), Начо Видаль (63')

    После этой победы «Осасуна» вышла на 4 место в таблице Примеры, набрав 10 очко. Команда идет на 3-матчевой серии без поражений. «Атлетик» имеет 6 очков и занимает 15 место. Это третье поражение «басков » в четырех последних турах. 0

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