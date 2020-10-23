Футболисты «Барселоны» обратились к руководству клуба

Жерар Пике
globallookpress.com
«Мы не намерены мириться с тем, что "Барселона" нарушает наши права аргументами, которые приведены в их послании. Руководство уверено, что единственный способ добиться снижения затрат — совместные усилия всех подразделений клуба.
В то же время они признают, явно противореча себе, что некоторые из упомянутых подразделений уже осуществили экономические корректировки», — говорится в тексте письма.
Отмечается, в послании указывается, что все футболисты едины во взгляде на проблему с зарплатами. 0