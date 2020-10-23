Футболисты «Барселоны» обратились к руководству клуба

Футболистынаписали письмо руководству клуба, в котором сообщили о своем нежелании идти навстречу в вопросе снижения зарплат, сообщает Marca.

«Мы не намерены мириться с тем, что "Барселона" нарушает наши права аргументами, которые приведены в их послании. Руководство уверено, что единственный способ добиться снижения затрат — совместные усилия всех подразделений клуба.

В то же время они признают, явно противореча себе, что некоторые из упомянутых подразделений уже осуществили экономические корректировки», — говорится в тексте письма.

Отмечается, в послании указывается, что все футболисты едины во взгляде на проблему с зарплатами. 0