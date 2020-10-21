Пирло: В присутствии Луческу состоялось мое боевое крещение

Главный тренерпрокомментировал победу над киевскимв Лиге чемпионов (2:0). Он доволен результатом и рад, что ему удалось пройти «боевое крещение».

«В целом я доволен игрой, самоотдачей команды, продуктивностью действий. Особенно на фоне не слишком удачной субботней игры в Кротоне. У игроков был только один день на подготовку к матчу с "Динамо". Но все получилось хорошо. Естественно, я не могу сказать, что доволен всеми 90 минутами. Конечно, был технический брак, игроки ошибались в передачах. Но в целом я доволен игрой.

В первом тайме у нас было немало моментов, но мы не воспользовались ими. Однако затем мы настроились, сконцентрировались, и во втором тайме игра уже складывалась иначе.

Луческу — это действительно человек, который сыграл фундаментальную роль в моей футбольной биографии. Прежде всего, он научил меня быть профессиональным футболистом. Я ему за многое обязан. А сегодня в его присутствии, можно сказать, состоялось мое боевое крещение. Я очень рад, потому что я его очень уважаю», — цитирует Пирло сайт «Динамо». 0