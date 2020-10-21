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    Николич на 100 процентов недоволен результатом матча с «Зальцбургом»

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2).

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Недоволен на 100 процентов. Хотели забрать три очка. Очень хорошо начали: 30-35 минут с нашей стороны был контроль, дисциплина в обороне, с мячом работали хорошо.

    К сожалению, пропустили в раздевалку, это поменяло игру. "Зальцбург" был лучше во втором тайме. Ничья на выезде — нормально для начала.

    Я уже сказал: пропустили легкий гол — не было концентрации. До этого не пропускали со стандартов. Я знаю этого игрока Собослои по Венгрии, это один их самых талантливых игроков страны, ему удался сумасшедший удар.

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    • До этого контроль был наш, но этот гол забрал уверенность. Если бы не пропустили, не так было бы трудно. Но это футбол, двигаемся дальше», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс». 0

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