Николич на 100 процентов недоволен результатом матча с «Зальцбургом»

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2).

«Недоволен на 100 процентов. Хотели забрать три очка. Очень хорошо начали: 30-35 минут с нашей стороны был контроль, дисциплина в обороне, с мячом работали хорошо.

К сожалению, пропустили в раздевалку, это поменяло игру. "Зальцбург" был лучше во втором тайме. Ничья на выезде — нормально для начала.

Я уже сказал: пропустили легкий гол — не было концентрации. До этого не пропускали со стандартов. Я знаю этого игрока Собослои по Венгрии, это один их самых талантливых игроков страны, ему удался сумасшедший удар.

До этого контроль был наш, но этот гол забрал уверенность. Если бы не пропустили, не так было бы трудно. Но это футбол, двигаемся дальше», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс». 0