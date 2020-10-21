«Крылья Советов» — «Ротор»: счет матча 3:0, обзор голов

Самарскиеобыграли волгоградский(3:0) в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Голы забивали Дмитрий Комбаров (на 33-й минуте), Дмитрий Цыпченко (44) и Егор Голенков (79).

Россия. Кубок. Группа 7 «Крылья Советов» (Самара) — «Ротор» (Волгоград) — 3:0 (2:0) Голы: Комбаров, 33 (1:0). Цыпченко, 44 (2:0). Голенков, 79 (3:0)«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Комбаров, Полуяхтов (Горшков, 56), Божин, Чернов, Солдатенков, Кабутов (Голенков, 68), Якуба (Соколов, 83), Витюгов, Ежов (И.Сергеев, 57), Цыпченко«Ротор» (Волгоград): Довбня, Кожемякин, Матрикарди (Балахонов, 86), Песегов, Серченков, Саплинов, Медведь, Кипиани, Понсе (Щербин, 62), Колесниченко, МикелтадзеПредупреждение: Песегов, 77

«Крылья» заняли первое место в группе 7, набрав шесть очков, и вышли в 1/8 финала Кубка России.

На втором месте с тремя очками групповой этап завершило ставропольское «Динамо» благодаря технической победе над «Ротором». Волгоградский клуб стал третьим, не набрав ни одного очка.

Матчи 1/8 финала состоятся 20 и 21 февраля следующего года. 0