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    Дубль Мораты принес «Ювентусу» победу над киевским «Динамо»

    «Динамо» Киев — «Ювентус»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Ювентус» нанес поражение киевскому «Динамо» в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы G, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Первый гол «старая синьора» забила на 46-й минуте. Деян Кулусевски нанес плотный удар по воротам киевлян, Георгий Бущан отбил мяч перед собой, а первым на добивание подоспел Альваро Мората.

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    Победную точку туринцы поставили на 84-й минуте. Хуан Куадрадо выполнил навес с правого фланга, а Мората в касание головой поразил цель.

    Наставник «Динамо» Мирча Луческу после этого матча стал самым пожилым тренером в истории Лиги чемпионов, побив рекорд Юппа Хайнкеса. Румынский специалист руководил командой в возрасте 75 лет и 84 дней.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Динамо К — Ювентус 0:2
    Голы: 0:1 Альваро Мората (46'), 0:2 Альваро Мората (84') Динамо К: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев (Денис Попов, 70'), Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (Денис Викторович Гармаш, 89'), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес, 60'), Виктор Цыганков (Беньямин Вербич, 71'), Владислав Супряга Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини (Мерих Демирал, 19'), Данило, Леонардо Бонуччи, Аарон Рэмси (Федерико Бернардески, 79'), Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур (Артур, 79'), Альваро Мората, Деян Кулушевски (Пауло Дибала, 56') Предупреждения: Родриго Бентанкур (45'), Хуан Куадрадо (50'), Мерих Демирал (59')

    В следующем туре киевское «Динамо» отправится в гости к «Ференцварошу», а «Ювентус» дома примет «Барселону». 0

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