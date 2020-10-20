Кьеллини: Наша команда меняется, потому что меняются игроки

Защитник «Ювентуса»рассказал о настрое накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с киевским

«Наша команда меняется, потому что меняются игроки. Но я не могу сказать, что переход с четырех защитников на три центрбека на то кардинально влияет.

Мы всегда стараемся максимально выполнять указания тренера, чтобы показывать все, на что способны, придерживаясь определенной системы.

Я не могу сказать, сколько "Ювентусу" нужно времени для полноценного изменения игровой системы. Мы не так много вместе работали с новичками. Впереди еще очень много работы.

Главное задание — подготовиться к завтрашнему матчу. Еще нужно притереться друг к другу и к новой модели игры, чтобы демонстрировать на поле свой максимум.

При любых условиях мы должны много работать, чтобы сыграть как можно лучше. А то, какое место отводят нам эксперты и СМИ, не так важно. На это не стоит обращать внимания.

У нас есть конкретные задания — показывать свою лучшую игру в каждом матче и добиваться положительного результата», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0