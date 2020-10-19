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    Пирло: У нас достаточно игроков, которые могут заменить Роналду

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о готовности к матчу группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Мирча Луческу — мой первый тренер, который привел меня во взрослый футбол в 15-16 лет. У меня много воспоминаний о нем.

    Я всегда буду ему благодарен и буду ему говорить об этом. Надеюсь, завтра у нас будет возможность пообщаться.

    Все знают, что Роналду болеет. Это не новость. Конечно, он не будет играть. Но у нас достаточно игроков, которые могут его заменить.

    Например, Мората. Но мы еще подумаем об этом. Окончательное решение по составу примем завтра.

    Я всегда спокоен. Напряжения быть не может — я уже не играю. Пусть это напряжение передается игрокам, которые выходят на поле.

    Первый матч в Лиге чемпионов — самый важный и самый главный. Поэтому выиграть завтра очень важно. Мы думаем только об этом.

    У Дибалы были определенные проблемы. Вчера мы разговаривали, он был возбужден. У Пауло были проблемы со здоровьем в Аргентине.

    Сейчас он в нашем распоряжении и рано или поздно появится на поле. Окончательное решения примем завтра», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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