ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧЛига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • 18:11
    • Мурад Мусаев и два игрока «Краснодара» пропустят матч с «Ренном»
  • 18:04
    • «Сибирь» снова проиграла в КХЛ
  • 17:35
    • «Локомотив» взял 23 футболиста на матч с «Зальцбургом»
  • 17:25
    • France Football выбирает лучшего правого и левого нападающего всех времен
  • 15:24
    • «Амур» разгромил «Йокерит»
    Все новости спорта

    Луческу: Пирло никогда не будет моим соперником

    Футбол Динамо Киев Футбол Украины Ювентус Футбол Италии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу

    «Такая команда как "Ювентус" может использовать разные тактические схемы, поскольку у них большое количество опытных и мастеровитых игроков.

    Они могут играть, используя 4-4-2 или в атакующем варианте могут сыграть 3-4-2-1. Но не схема игры является самым важным моментом, а мотивация и дисциплина игроков.

    На таком уровне тренер подстраивается под футболистов, которых имеет в распоряжении.

    Криштиану Роналду — это выдающийся игрок, который решает исход матча. Но он не может делать все на поле, отрабатывать в обороне и должен быть впереди.

    Если он не забивает, он — не Роналду. Конечно, "Ювентус" с Роналду в составе сильнее.

    Это важная игра для наших молодых футболистов. Имеет значение то, как они справятся с давлением.

    Естественно, эмоции присутствуют, это нормально. Нелегко для многих за два месяца пройти этот этап так быстро. За этот период наши футболисты сильно выросли.

    Я уверен в них и верю, что они могут сыграть на очень хорошем уровне», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Также главный тренер «Динамо» высказал мнение о наставнике «Ювентуса» Андреа Пирло.

    «Быть игроком и быть тренером — совсем разные вещи. Он очень молодой тренер, совсем недавно начал работать. Конечно, он учится по ходу игр и тренировок.

    Тренера судят по результатам. У него все впереди. Для меня он навсегда останется тем 15-16 летним парнем, который дебютировал в моей команде.

    Но он никогда не будет моим соперником. Пирло находится только в начале пути, и я желаю ему всего самого наилучшего», — сказал Луческу. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Элланд Роуд» будет «верховая» встреча?
  • «Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Справится ли «Вест Бромвич» с «Бернли» у себя дома?
  • «Вест Бромвич» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Ренн» преподаст «Краснодару» уроки атаки
  • «Ренн» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лидс — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Зенит — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры