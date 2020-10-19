Луческу: Пирло никогда не будет моим соперником

Главный тренер киевского «Динамо»поделился ожиданиями от матча св рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Такая команда как "Ювентус" может использовать разные тактические схемы, поскольку у них большое количество опытных и мастеровитых игроков.

Они могут играть, используя 4-4-2 или в атакующем варианте могут сыграть 3-4-2-1. Но не схема игры является самым важным моментом, а мотивация и дисциплина игроков.

На таком уровне тренер подстраивается под футболистов, которых имеет в распоряжении.

Криштиану Роналду — это выдающийся игрок, который решает исход матча. Но он не может делать все на поле, отрабатывать в обороне и должен быть впереди.

Если он не забивает, он — не Роналду. Конечно, "Ювентус" с Роналду в составе сильнее.

Это важная игра для наших молодых футболистов. Имеет значение то, как они справятся с давлением.

Естественно, эмоции присутствуют, это нормально. Нелегко для многих за два месяца пройти этот этап так быстро. За этот период наши футболисты сильно выросли.

Я уверен в них и верю, что они могут сыграть на очень хорошем уровне», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Также главный тренер «Динамо» высказал мнение о наставнике «Ювентуса» Андреа Пирло.

«Быть игроком и быть тренером — совсем разные вещи. Он очень молодой тренер, совсем недавно начал работать. Конечно, он учится по ходу игр и тренировок.

Тренера судят по результатам. У него все впереди. Для меня он навсегда останется тем 15-16 летним парнем, который дебютировал в моей команде.

Но он никогда не будет моим соперником. Пирло находится только в начале пути, и я желаю ему всего самого наилучшего», — сказал Луческу. 0