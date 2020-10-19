Клеман: По сравнению с «Зенитом» опыта у нас поменьше

Главный тренер «Брюгге»рассказал, чего ждет от матча группового этапа Лиги чемпионов с

«Сила "Зенита" в командной игре, тут нет одного или двух ключевых игроков: есть сильная пара форвардов, фланговые игроки, полузащитники часто забивают — так что опасность исходит отовсюду.

Мы стараемся учесть это при подготовке, чтобы нейтрализовать соперника и сами создать "Зениту" проблемы.

Стеклянного шара, чтобы заглянуть в будущее и понять, как именно сыграет "Зенит", у меня нет, но тактику соперника мы изучали, знаем сильные стороны оппонента.

У "Зенита" много легионеров, они могут даже весь состав выставить из них. Видите, мы все, что нужно, о сопернике знаем.

Любому сложно терять основных игроков, но нам нужно просто жить с этим дальше. Да, такое сейчас время.

Мы лишились троих центральных защитников (один из них травмирован), плюс не будет основного вратаря, так что придется импровизировать.

По сравнению с "Зенитом" опыта у нас поменьше, но все-таки в прошлом году мы тоже играли в группе Лиги чемпионов. Постараемся воспользоваться этим опытом сейчас», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0