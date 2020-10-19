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    Клеман: По сравнению с «Зенитом» опыта у нас поменьше

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    Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман рассказал, чего ждет от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    Филипп Клеман
    Филипп Клеман

    «Сила "Зенита" в командной игре, тут нет одного или двух ключевых игроков: есть сильная пара форвардов, фланговые игроки, полузащитники часто забивают — так что опасность исходит отовсюду.

    Мы стараемся учесть это при подготовке, чтобы нейтрализовать соперника и сами создать "Зениту" проблемы.

    Стеклянного шара, чтобы заглянуть в будущее и понять, как именно сыграет "Зенит", у меня нет, но тактику соперника мы изучали, знаем сильные стороны оппонента.

    У "Зенита" много легионеров, они могут даже весь состав выставить из них. Видите, мы все, что нужно, о сопернике знаем.

    Любому сложно терять основных игроков, но нам нужно просто жить с этим дальше. Да, такое сейчас время.

    Мы лишились троих центральных защитников (один из них травмирован), плюс не будет основного вратаря, так что придется импровизировать.

    По сравнению с "Зенитом" опыта у нас поменьше, но все-таки в прошлом году мы тоже играли в группе Лиги чемпионов. Постараемся воспользоваться этим опытом сейчас», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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