«Кельн» — «Айнтрахт»: счет матча 1:1, обзор голов

Гости открыли счет в концовке первого тайма, когда точный удар с пенальти нанес Андре Силва.
«Козлы» отыгрались на 52-й минуте усилиями Ондрея Дуды.
Футбол. Германия. Бундеслига
Кёльн — Айнтрахт Ф 1:1
Голы: 0:1 Андре Силва (пенальти) (45'), 1:1 Ондрей Дуда (52') Кёльн: Тимо Хорн, Рафаэль Кцихос, Кингсли Эхизибуэ (Бенно Шмиц, 84'), Яннес-Килиан Хорн, Себастиан Борнау, Исмаил Якобс, Ондрей Дуда (Salih Oezcan, 72'), Эльвис Реджбечай, Эйе Скири, Мариус Вольф, Себастьян Андерссон (Антони Модест, 89') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Мартин Хинтереггер, Давид Абрахам, Макото Хасебе, Штефан Ильзанкер, Стивен Цубер (Амин Юнес, 70'), Даити Камада, Себастьян Роде, Алмами Туре, Бас Дост, Андре Силва (Аймен Баркок, 86') Предупреждения: Кингсли Эхизибуэ (15'), Макото Хасебе (18'), Эльвис Реджбечай (54'), Яннес-Килиан Хорн (65'), Амин Юнес (88')
В турнирной таблице Бундеслиги «Айнтрахт» занимает четвертое место (8 очков), а «Кельн» — 16-е (1 очко). 0