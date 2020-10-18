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    «Кельн» и «Айнтрахт» обменялись голами

    «Кельн» — «Айнтрахт»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Кельн» в домашнем матче четвертого тура немецкой Бундеслиги сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет в концовке первого тайма, когда точный удар с пенальти нанес Андре Силва.

    «Козлы» отыгрались на 52-й минуте усилиями Ондрея Дуды.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Кёльн — Айнтрахт Ф 1:1
    Голы: 0:1 Андре Силва (пенальти) (45'), 1:1 Ондрей Дуда (52') Кёльн: Тимо Хорн, Рафаэль Кцихос, Кингсли Эхизибуэ (Бенно Шмиц, 84'), Яннес-Килиан Хорн, Себастиан Борнау, Исмаил Якобс, Ондрей Дуда (Salih Oezcan, 72'), Эльвис Реджбечай, Эйе Скири, Мариус Вольф, Себастьян Андерссон (Антони Модест, 89') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Мартин Хинтереггер, Давид Абрахам, Макото Хасебе, Штефан Ильзанкер, Стивен Цубер (Амин Юнес, 70'), Даити Камада, Себастьян Роде, Алмами Туре, Бас Дост, Андре Силва (Аймен Баркок, 86') Предупреждения: Кингсли Эхизибуэ (15'), Макото Хасебе (18'), Эльвис Реджбечай (54'), Яннес-Килиан Хорн (65'), Амин Юнес (88')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Айнтрахт» занимает четвертое место (8 очков), а «Кельн» — 16-е (1 очко). 0

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