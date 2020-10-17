«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: счет 0:1, обзор гола

Дортмундскаяодержала втору победу подряд, обыгралсо счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Марко Ройс. Ассистировал ему форвард Эрлинг Холанн. Случилось это на 76 минуте поединка.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Боруссия Д 0:1 Гол: 0:1 Марко Ройс (76') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Фогт, Кевин Акпогума, Стефан Пош (Райан Сесеньон, 79'), Деннис Гайгер, Себастьян Руди, Диади Самассеку, Мият Гачинович (Якоб Бруун Ларсен, 60'), Роберт Сков (Флориан Гриллич, 79'), Ила Бебу (Мунас Даббур, 79'), Исак Бельфодиль (Кристоф Баумгартнер, 60') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матс Хуммельс, Эмре Джан, Лукаш Пищек (Томас Делейни, 21'), Джейдон Санчо (Марко Ройс, 64'), Махмуд Дахуд (Jude Bellingham, 75'), Тома Мёнье (Рафаэл Геррейру, 75'), Аксель Витсель, Феликс Пасслак, Джованни Рейна, Юлиан Брандт (Эрлинг Холанн, 64') Предупреждения: Стефан Пош (58'), Джованни Рейна (90')

Для «шмелей» это третья победа в четырех турах чемпионата. Сейчас у них 9 очков, которые позволят занимать второе место. «Хоффенхайм» имеет 6 очков, однако это уже второе поражение команды подряд. 0