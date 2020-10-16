Тихонов стал главным тренером «Астаны»

Российский специалистназначен на пост главного тренера, сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Срок контракта не уточняется. Отметим, что сегодня, 16 октября, Тихонову исполнилось 50 лет.

Напомним, Тихонов выступал за «Астану» в качестве футболиста в 2009 году. Он является первым капитаном в истории клуба, серебряным призером чемпионата Казахстана и лучшим игроком первенства.

Андрей Тихонов представлен в качестве главного тренера

Подробнее на https://t.co/1Fotg9DGaZ pic.twitter.com/VFR68ovJtt — FC «Astana» (@fc_astana) October 16, 2020

Большую часть карьеры игрока Андрей провел в московском «Спартаке». Также выступал за «Крылья Советов» и «Химки».

Тихонов начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда работал в «Крыльях Советов», после чего был в «Спартаке» и «Краснодаре». В 2016 году его назначили главным тренером «Енисея», а в 2017-м Андрей стал наставником «Крыльев Советов».

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