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    Тихонов стал главным тренером «Астаны»

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    Российский специалист Андрей Тихонов назначен на пост главного тренера «Астаны», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов

    Срок контракта не уточняется. Отметим, что сегодня, 16 октября, Тихонову исполнилось 50 лет.

    Напомним, Тихонов выступал за «Астану» в качестве футболиста в 2009 году. Он является первым капитаном в истории клуба, серебряным призером чемпионата Казахстана и лучшим игроком первенства.

    Большую часть карьеры игрока Андрей провел в московском «Спартаке». Также выступал за «Крылья Советов» и «Химки».

    Тихонов начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда работал в «Крыльях Советов», после чего был в «Спартаке» и «Краснодаре». В 2016 году его назначили главным тренером «Енисея», а в 2017-м Андрей стал наставником «Крыльев Советов».

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