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    Шотландия добыла победу над Чехией, Израиль вырвал 3 очка у Словакии

    Шотландия — Чехия: счет 1:0, обзор голов

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    Сборная Шотландии набрала 3 очка в игре с Чехией, победив со счетом 1:0.

    Эран Захави
    Эран Захави

    Хозяева выиграли благодаря результативному удару полузащитника Райана Фрэйзера на 6 минуте матча.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B2
    Шотландия — Чехия 1:0
    Гол: 1:0 Райан Фрейзер (6') Шотландия: Дэвид Маршалл, Скотт МакТоминай, Деклан Галлахер, Andrew Considine, Stephen O'Donnell, Джон МакГинн (Каллум Патерсон, 79'), Райан Джек, Каллум Макгрегор, Грег Тайлер (Пол Хэнлон, 79'), Линдон Дайкс (Оливер Макбарни, 65'), Райан Фрейзер (Кенни Маклин, 70') Чехия: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка (Давид Говорка, 20'), Владимир Цоуфаль, Ондржей Кудела, Ян Борил, Владимир Дарида, Лукаш Провод (Петр Шевчик, 65'), Лукаш Масопуст (Tomas Poznar, 65'), Томаш Соучек, Алекс Краль (Павел Кадержабек, 77'), Матей Выдра (Michal Rabusic, 77') Предупреждения: Ян Борил (42'), Линдон Дайкс (51'), Дэвид Маршалл (81')

    Это третья победа шотландцев подряд. Они набрали 10 очков и возглавляют группу. Чехия находится на второй позиции с шестью баллами.

    Израиль в другом матче вырвал победу у Словакии со счетом 3:2. Победные мяч команда забила в конце встречи.

    Роберт Мак и Марек гамшик вывели хозяев вперед до перерыва. Гости начали забивать уже после паузы.

    В составе Израиля Эран Захави отметился хет-триком. Футболист забил на 68-й, 76-й и 89 минуте матча.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B2
    Словакия — Израиль 2:3
    Голы: 1:0 Марек Гамшик (16'), 2:0 Роберт Мак (38'), 2:1 Эран Захави (68'), 2:2 Эран Захави (76'), 2:3 Эран Захави (89') Словакия: Доминик Грейф, Петер Пекарик, Денис Вавро, Мартин Вальент, Роберт Мазань, Ондрей Дуда (Ян Грегуш, 71'), Альберт Русняк, Патрик Грошовски, Марек Гамшик, Роберт Мак (Лукаш Гараслин, 56'), Роберт Боженик (Павол Шафранко, 71') Израиль: Офир Марсиано, Элазар Даса, Орель Дгани (Idan Nachmias, 90'), Ширан Йейни (Офри Арад, 46'), Эйтан Тиби, Eyal Golasa, Бибрас Натхо (Neta Lavi, 58'), Манор Соломон, Maor Kandil (Шош-Зальман Вайссман, 69'), Эран Захави, Мунас Даббур Предупреждения: Ондрей Дуда (21'), Орель Дгани (63')

    Израиль набрал 5 очков и оставил словаков позади в зоне вылета. У них всего один пункт в активе. 0

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