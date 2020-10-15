Мостовой: Здорово, что сборная России прибавила во втором тайме с Венгрией

Александр Мостовой
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«К победе мы были ближе, имели преимущество, а венгры здорово оборонялись. Наши просто не забили.
Здорово, что прибавили во втором тайме, многие думали, что мы снова подсядем. Наши немного торопились.
Разговоры, что сборной не хватает Головина и Фернандеса, — это отговорки, у нас есть большой состав.
Реально ли занять первое место? А что делать, нужно. Лигу наций сделали для развлечения, основные турниры для нас сейчас — Евро и отборочный чемпионата мира», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
Сборная России занимает первое место в своей группе в Лиге наций.
Остаёмся на первом месте в группе. Без поражений идём 💪🏻#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/meY0NHQZE2— Сборная России (@TeamRussia) October 14, 2020