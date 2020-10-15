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    Мостовой: Здорово, что сборная России прибавила во втором тайме с Венгрией

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру национальной команды в домашнем матче Лиги наций против Венгрии (0:0).

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «К победе мы были ближе, имели преимущество, а венгры здорово оборонялись. Наши просто не забили.

    Здорово, что прибавили во втором тайме, многие думали, что мы снова подсядем. Наши немного торопились.

    Разговоры, что сборной не хватает Головина и Фернандеса, — это отговорки, у нас есть большой состав.

    Реально ли занять первое место? А что делать, нужно. Лигу наций сделали для развлечения, основные турниры для нас сейчас — Евро и отборочный чемпионата мира», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    Сборная России занимает первое место в своей группе в Лиге наций.

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