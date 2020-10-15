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    Марко Росси: Это был самый сложный матч

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    Наставник сборной Венгрии Марко Росси дал комментарий после ничейного результата в матче Лиги наций со сборной России.

    Марко Росси
    Марко Росси

    «Это был самый сложный матч, который мы проводили за последние десять дней. По многим причинам. Главная из них — мы просели физически. Сборная России крепка, у нее почти все игроки хорошо готовы физически. Они достаточно быстры и могут совершать спринты один за другим. С точки зрения физподготовки Россия — лучшая из тех команд, с которыми мы играли. Из-за этого нам было сложно.

    Мы представляли себе, как соперники будут конструировать атаки, знали, что будет игра на Дзюбу. Готовились к этому. Но нам не очень удавалось сдерживать Дзюбу. Неясно, как играть с ним персонально. Он очень важный игрок для сборной России. Понимали и то, что переходы из обороны в атаку будут очень опасными. Мы несколько раз оказывались в тяжелом положении и в какой-то момент чуть не пропустили. В итоге мы удержали ничью. Я удовлетворен результатом. Одержать победу было нереально, но главное — я горжусь отношением к игре со стороны наших футболистов. Они выложились на 100 процентов. Считаю, что все венгры имеют право гордиться своими игроками», — приводит слова Росси «Спорт Экспресс». 0

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