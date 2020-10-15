Манчини: Нидерланды адаптировались к Италии после поражения в первом матче

Главный тренер сборнойподвел итоги матча Лиги наций против команды(1:1).

«Это была красивая игра, зрелищная битва, в которой обе команды пытались добыть победу до самого финального свистка. Нидерланды — отличная команда. Может быть, некоторые не согласны с этим после нашей победы в сентябре, но это произошло просто потому что мы показали тогда отличный уровень игры.

Нидерланды впервые сыграли с пятью защитниками. Это означает, что они адаптировались к нам после нашей первой встречи. Знали, что это будет тяжелый поединок. Мы атаковали, и я думаю, что в целом мы создали больше моментов», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Италия, набрав 6 очков в четырех матчах, занимает второе место в группе 1 лиги А. Сборная Нидерландов (5) — на третьем месте. 0