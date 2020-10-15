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    Тренер сборной Дании: Хотели показать, что мы можем играть с такими командами, как Англия

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    Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал победу в матче Лиги наций над сборной Англии (1:0) на «Уэмбли».

    Каспер Юльманн
    Каспер Юльманн

    «Это многое значит для всей Дании. В 1983 году Аллан Симонсен забил пенальти, сегодня — Кристиан Эриксен.

    Дания выиграла здесь на "Уэмбли" впервые за 37 лет. Я думаю, что сборная Англии выиграла 20 из последних 21 официальных игр на "Уэмбли". Это потрясающая игра от парней.

    Мы уже собирались выпустить на поле Занку Йоргенсена, когда была показана красная карточка.

    Мы знали, что их нападающие могут доставить нам неприятности. Но, учитывая красную карточку, мы решили дождаться перерыва, чтобы сменить Роберта Скова.

    Хотели показать, что мы можем играть с такими командами, как Англия. Думаю, этой игрой мы показали, что можем быть одной из ведущих команд в этой лиге.

    Уже с нетерпением ждем ноября», — приводит слова тренера Kanal 5. 0

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