Перу — Бразилия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.10.2020)

В 03:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Перу»: Педро Гальесе, Луис Абрам, Карлос Самбрано, Мигель Трауко, Луис Адвинкула, Джефферсон Фарфан, Ренато Тапиа, Christofer Gonzales, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Pedro Aquino.

«Бразилия»: Weverton, Данило, Тьяго Силва, Маркос Маркиньос, Ренан Лоди, Каземиро, Дуглас Луис, Филиппе Коутиньо, Ришарлисон, Неймар, Роберто Фирмино.

Предыдущий матч соперников: «Перу» — «Бразилия» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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