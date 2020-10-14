Жеребьевка молодежного Евро-2021 пройдет 10 декабря
globallookpress.com
«Жеребьевка финального турнира молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года пройдет 10 декабря в швейцарском Ньоне», — сообщили в пресс-службе УЕФА.
В организации не стали уточнять, будут ли представители сборных, которые примут участие в турнире, лично присутствовать на жеребьевке, или она пройдет в онлайн-формате.
Финальный турнир молодежного чемпионата Европы-2021 состоится в Словении и Венгрии. В нем примут участие 16 команд.
Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта. Плей-офф запланирован на 31 мая. Финальная встреча состоится 6 июня в Любляне. 0