Жеребьевка молодежного Евро-2021 пройдет 10 декабря

Молодежная сборнаяпо футболу, которая вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2021, узнает соперников по групповой стадии турнира 10 декабря.

«Жеребьевка финального турнира молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года пройдет 10 декабря в швейцарском Ньоне», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

В организации не стали уточнять, будут ли представители сборных, которые примут участие в турнире, лично присутствовать на жеребьевке, или она пройдет в онлайн-формате.

Финальный турнир молодежного чемпионата Европы-2021 состоится в Словении и Венгрии. В нем примут участие 16 команд.

Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта. Плей-офф запланирован на 31 мая. Финальная встреча состоится 6 июня в Любляне. 0