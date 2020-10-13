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    Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций

    Украина — Испания: счет матча 1:0, обзор гола

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    Сборная Украины одержала победу над командой Германии в домашнем матче Лиги наций.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счетом 1:0.

    «Фурия роха» владела заметным преимуществом в течение всей игры, но забить так и не смогла.

    А вот подопечные Андрея Шевченко своим шансом воспользовались. На 76-й минуте Андрей Ярмоленко сделал пас на Виктора Цыганкова, тот первым касанием обработал мяч, а вторым пробил Давида де Хеа, далеко вышедшего из ворот.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A4
    Украина — Испания 1:0
    Гол: 1:0 Виктор Цыганков (76') Украина: Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Illia Zabarnyi, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Сергей Сидорчук (Виктор Коваленко, 60'), Евгений Макаренко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Александр Зубков (Виктор Цыганков, 65') Испания: Давид де Хеа, Серхио Регилон, Пау Торрес, Серхио Рамос, Хесус Навас, Микель Мерино (Даниель Себальос, 46'), Серхио Каналес (Даниэль Ольмо, 73'), Родриго Эрнандес, Адама Траоре, Ансумане Фати (Ферран Торрес, 58'), Родриго (Микель Оярсабаль, 58')

    В турнирной таблице лиги А группы 4 сборная Испании сохранила лидерство (7 очков). За ней идут Германия (6), Украина (6) и Швейцария (2). 0

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