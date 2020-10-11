Россия — Турция: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче 3-го тура Лиги наций.

Счет в матче на 28-й минуте открыли россияне. Зобнин с центра поля ускорился до чужой штрафной, далее отпасовал в район 11-метровой отметки, Дзюба изящно пропустил мяч Антону Миранчуку, который в борьбе пробил под перекладину.

А на 62-й минуте Чалханоглу со стандартного положения вырезал передачу в лицевую, Демирал в касание скинул во вратарскую, где Шунин не сумел сыграть на перехвате, позволив Караману закатить мяч в ворота.

Футбол. Лига наций УЕФА. B3 Россия — Турция 1:1 Голы: 1:0 Антон Миранчук (28'), 1:1 Кенан Караман (62') Россия: Антон Шунин, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов (Андрей Мостовой, 70'), Антон Миранчук (Юрий Газинский, 70'), Далер Кузяев (Денис Черышев, 59'), Артём Дзюба Турция: Мерт Гюнок, Зеки Мехмет Челик, Умут Мераш, Мерих Демирал, Озан Кабак, Озан Туфан, Кенан Караман (Абдюлкадир Омюр, 81'), Хакан Чалханоглу, Махмут Текдемир (Окай Йокушлу, 80'), Эфеджан Караджа (Дженгиз Ундер, 46'), Бурак Йилмаз Предупреждения: Махмут Текдемир (27'), Андрей Семёнов (40'), Дженгиз Ундер (49'), Озан Кабак (74'), Хакан Чалханоглу (84')

После этой игры сборная России, потеряв первые очки на турнире, набрала семь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Турция с двумя очками занимает третье место.

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В другом матче группы сборная Сербии проиграли команде Венгрии в домашнем матче — 0:1.

Голом отметился Норберт Кеньвеш (20-я минута).

Футбол. Лига наций УЕФА. B3 Сербия — Венгрия 0:1 Гол: 0:1 Norbert Konyves (20') Сербия: Предраг Райкович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Стефан Митрович, Филип Младенович, Лука Миливоевич (Саша Лукич, 46'), Неманья Гудель, Душан Тадич, Мият Гачинович (Душан Влахович, 67'), Лука Йович, Адем Ляич (Неманья Радоньич, 46') Венгрия: Петер Гулачи, Адам Ланг, Аттила Салаи, Эндре Ботка, Адам Надь, Жолт Кальмар, Szilveszter Hangya (Филип Холендер, 46'), Daniel Gazdag (Андраш Шчафер, 77'), Барнабаш Беше (Вилли Орбан, 56'), Norbert Konyves (Адам Салаи, 64'), Неманья Николич (Loic Nego, 76') Предупреждения: Daniel Gazdag (36'), Страхиня Павлович (49'), Адам Надь (69'), Филип Младенович (71'), Аттила Салаи (73'), Жолт Кальмар (76'), Саша Лукич (81')

После этой игры сборная Венгрии набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 3 Лиги В, Сербия с одним очком занимает четвертое место.

В следующем туре российская команда сыграет дома против Венгрии, а турецкая сборная на своем поле встретится с Сербией. 0