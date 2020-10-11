Исландия — Дания: счет матча 0:3, обзор голов

на выезде победила(3:0) в матче группового турнира Лиги наций А.

В составе победителей голами отличились Кристиан Эриксен и Роберт Сков, еще один мяч в свои ворота отправил Рунар Сигурьоунссон.

Футбол. Лига наций УЕФА. A2 Исландия — Дания 0:3 Голы: 0:1 Рунар Мар Сигурйонссон (автогол) (45'), 0:2 Кристиан Эриксен (46'), 0:3 Роберт Сков (61') Исландия: Ханнес Тор Халлдорссон, Виктор Паульссон, Сверрир Инги Ингасон, Рагнар Сигурдссон (Холмар Эрн Эйолфссон, 73'), Хёрдур Магнуссон, Биркир Бьярнасон, Рунар Мар Сигурйонссон, Арон Гуннарссон (Mikael Anderson, 46'), Арнор Ингви Траустасон (Альберт Гудмундссон, 68'), Гилфи Сигурдссон, Альфред Финнбогасон (Йон Дади Бодварссон, 12') Дания: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Роберт Сков (Йоаким Мехле, 79'), Даниэль Васс, Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт (Матиас Йоргенсен, 87'), Каспер Дольберг (Пионе Систо, 79'), Юссуф Поульсен (Andreas Skov Olsen, 66') Предупреждения: Йон Дади Бодварссон (51'), Хёрдур Магнуссон (86')

Дания, одержавшая первую победу на турнире, набрала четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы 2 Лиги А, Исландия, проиграв все три матча, занимает четвертую строчку.

В следующем туре Дания в гостях сыграет против Англии, а Исландия дома встретится со Бельгией.

Календарь и таблица Лиги наций

Сборная Австрии на выезде победила Северную Ирландию (1:0) в матче группового турнира Лиги наций B.

Единственный мяч на 42-й минуте забил нападающий Михаэль Грегорич.

Футбол. Лига наций УЕФА. B1 Северная Ирландия — Австрия 0:1 Гол: 0:1 Михаэль Грегорич (42') Северная Ирландия: Майкл Макговерн, Конор Маклафлин, Джамаль Льюис, Джонни Эванс, Крэйг Кэткарт, Стивен Дэвис (Корри Эванс, 73'), Стюарт Даллас (Джордан Томпсон, 73'), Патрик Макнейр (Джош Мадженнис, 83'), Гэвин Уит (Лиам Бойс, 83'), Джордан Джонс, Кайл Лафферти (Конор Вашингтон, 61') Австрия: Павао Перван, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Давид Алаба, Штефан Ляйнер, Штефан Ильзанкер, Юлиан Баумгартлингер, Райнхольд Ранфтль (Кристофер Триммель, 73'), Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Михаэль Грегорич (Адриан Грбич, 80') Предупреждения: Конор Маклафлин (79'), Джордан Томпсон (86'), Ксавер Шлагер (90')

Австрийцы вышли на первое место в группе 1, сравнявшись с Норвегией по очкам — по 6. У Румынии 4 очка, у североирландцев — 1. 0