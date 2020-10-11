Англия — Бельгия: счет матча 2:1, обзор голов

Сборнаяв домашнем матче Лиги наций одержала победу над командой— 2:1.

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В первом тайме команды обменялись голами с пенальти. На 16-й минуте отличился Ромелу Лукаку, а на 39-й минуте Маркус Рашфорд восстановил паритет.

Победный гол англичане забили на 64-й минуте. Трент Александер-Арнольд вырезал диагональ в штрафную, Киран Триппьер достал мяч у лицевой и сделал скидку на Мэйсона Маунта, который благодаря рикошету от ноги Тоби Алдервейрельда отправил мяч под перекладину.

Футбол. Лига наций УЕФА. A2 Англия — Бельгия 2:1 Голы: 0:1 Ромелу Лукаку (пенальти) (16'), 1:1 Маркус Рашфорд (пенальти) (39'), 2:1 Мэйсон Маунт (65') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Эрик Дайер, Гарри Магуайр, Трент Александер-Арнольд (Рис Джеймс, 79'), Киран Триппьер, Деклан Райс, Джордан Хендерсон (Калвин Филлипс, 65'), Мэйсон Маунт (Джейдон Санчо, 89'), Маркус Рашфорд, Доминик Калверт-Льюин (Гарри Кейн, 65') Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Дедрик Боята, Аксель Витсель, Кевин Де Брёйне (Яри Версхарен, 73'), Юри Тилеманс, Янник Карраско (Жереми Доку, 83'), Тома Мёнье, Тимоти Кастань, Ромелу Лукаку Предупреждения: Деклан Райс (32'), Тома Мёнье (38')

Сборная Англии вышла в лидеры лиги А группы 2 (7 очков), Бельгия идет второй (6 очков). Позднее в рамках этой группы Исландия примет Данию. 0