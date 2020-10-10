Испания — Швейцария: счет 1:0, обзор гола

Сборнаяодержала минимальную победу надв рамках 3-го тура Лиги наций.

Единственный гол на счету Микеля Оярсабаля, который отличился в дебюте встречи на 14-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. A4 Испания — Швейцария 1:0 Гол: 1:0 Микель Оярсабаль (14') Испания: Давид де Хеа, Пау Торрес, Хосе Гайя, Серхио Рамос, Хесус Навас, Серхио Бускетс, Микель Мерино, Даниэль Ольмо (Серхио Каналес, 57'), Ансумане Фати (Адама Траоре, 57'), Ферран Торрес (Родриго Эрнандес, 88'), Микель Оярсабаль (Херар Морено, 73') Швейцария: Ян Зоммер, Лорис Бенито (Стивен Цубер, 81'), Сильван Видмер (Марио Гавранович, 86'), Нико Эльведи, Рикардо Родригес, Fabian Schaer, Ремо Фройлер (Эдмилсон Фернандеш, 86'), Гранит Джака, Джибриль Соу (Рубен Варгас, 60'), Харис Сеферович, Адмир Мехмеди (Шердан Шакири, 60') Предупреждения: Fabian Schaer (30'), Микель Мерино (64'), Ремо Фройлер (75')

Испания одержала вторую победу подряд и набрала 7 очков. Команда ЛУиса Энрике возглавляет свою группу. Швейцария занимает последнее место с одни набранным баллом.

В следующий раз Испания сыграет с Украиной, а швейцарцы поедут в гости к немцам. 0