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    Черногория одержала победу над Азербайджаном

    Черногория — Азербайджан: счет матча 2:0, обзор голов

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    Сборная Черногории одержала победу над командой Азербайджана в домашнем матче Лиги наций.

    Стеван Йоветич
    Стеван Йоветич

    Встреча лиги C группы 1 прошла в Подгорице и завершилась со счетом 2:0.

    По голу забили Стеван Йоветич и Игор Иванович.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C1
    Черногория — Азербайджан 2:0
    Голы: 1:0 Стеван Йоветич (9'), 2:0 Igor Ivanovic (71') Черногория: Милан Миятович, Ристо Радунович, Игор Вуячич, Момчило Распопович, Марко Симич, Никола Вукчевич (Milos Raickovic, 81'), Марко Бакич (Небойша Косович, 63'), Стеван Йоветич (Марко Янкович, 81'), Сеад Хакшабанович, Александар Болевич (Igor Ivanovic, 71'), Дино Исламович (Фатос Бечирай, 71') Азербайджан: Эмил Балаев, Бахлул Мустафазаде, Максим Медведев (Azar Salahly, 46'), Бадави Гусейнов, Антон Кривоцюк, Гара Гараев (Джошгун Диниев, 60'), Аббас Гусейнов, Элвин Джамалов, Намиг Аласгаров (Mirabdulla Abassov, 79'), Ali Ghorbani (Рамиль Шейдаев, 60'), Рагим Садыхов (Рахман Гаджиев, 61') Предупреждения: Бадави Гусейнов (41'), Марко Бакич (62'), Александар Болевич (63'), Намиг Аласгаров (64'), Джошгун Диниев (90')

    В еще одном матче этой группы Люксембург нанес поражение Кипру — 2:0.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C1
    Люксембург — Кипр 2:0
    Голы: 1:0 Данель Синани (12'), 2:0 Данель Синани (26') Люксембург: Антони Морис, Вахид Селимович (Майкл Сантос, 69'), Ларс Кристьян Крог Жерсон, Дирк Карлсон, Данель Синани (Алдин Скендерович, 79'), Оливье Тилл, Леандро Баррейро Мартинс, Mica (Стефано Бенси, 68'), Лоран Жанс, Жерсон Родригес, Венсан Тиль Кипр: Хараламбос Кирякидес, Антреас Каро (Александрос Гогич, 61'), Янис Кусулос, Константинос Лайфис, Христос Уилер (Nikolas Ioannou, 53'), Димитрис Христофи, Костакис Артиматас (Хараламбос Кириаку, 75'), Григорис Кастанос, Маринос Ционис (Минас Антониу, 46'), Иоаннис Питтас (Лойзос Лойзу, 75'), Пиерос Сотириу Предупреждения: Иоаннис Питтас (43'), Жерсон Родригес (44'), Григорис Кастанос (44'), Вахид Селимович (51')

    В турнирной таблице лидирует Черногория (9 очков), далее идут Люксембург (6), Азербайджан (3) и Кипр (0). 0

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