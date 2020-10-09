Футболист французского «Монпелье» получил российский паспорт

Полузащитник «Монпелье»сообщил, что после завершения всех необходимых процедур получил российское гражданство.

Ранее Ле Таллек заявлял, что хочет играть за сборную России. В сезоне-2014/2015 французский футболист выступал за саранскую «Мордовию».

«Счастлив, что теперь являюсь гражданином этой великой страны», — приводит слова Ле Таллека «Р-Спорт».

В карьере 30-летнего Ле Таллека, который, по всей видимости, планирует попасть в состав сборной России на Евро-2020, также были французские «Ренн» и «Нант», дортмундская «Боруссия», украинская «Говерла» и сербская «Црвена Звезда».

В текущем сезоне Ле Таллек сыграл за «Монпелье» шесть матчей, в которых ни разу не отметился результативными действиями. Всего же он провел за команду 76 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. 0