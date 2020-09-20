Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Защитник швейцарского «Серветта»заявил, что, возможно, будет выступать за сборную России.

Камерунский футболист ранее играл в России за московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи». Кроме того, он занимался в академии московского «Локомотива»

По словам Ондуа, он поддерживает контакт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Я родился в Камеруне и могу играть за национальную команду этой страны. Для меня это будет честью.

Но главный тренер сборной России Станислав Черчесов проявляет большую заинтересованность во мне, чем тренеры камерунской национальной команды.

Черчесов знает меня, мы поддерживаем связь. Я могу стать игроком сборной России, это правда. Думаю, в скором времени приму решение», — приводит слова Ондуа Footmercato.

Ондуа с детского возраста жил в России, так как его отец работал в посольстве Камеруна. Ранее он уже вызывался в сборную Камеруна, но в официальных матчах пока не играл. 0