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    Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России ЦСКА Анжи
    Защитник швейцарского «Серветта» Гаэль Ондуа заявил, что, возможно, будет выступать за сборную России.

    Гаэль Ондуа
    Гаэль Ондуа

    Камерунский футболист ранее играл в России за московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи». Кроме того, он занимался в академии московского «Локомотива»

    По словам Ондуа, он поддерживает контакт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    «Я родился в Камеруне и могу играть за национальную команду этой страны. Для меня это будет честью.

    Но главный тренер сборной России Станислав Черчесов проявляет большую заинтересованность во мне, чем тренеры камерунской национальной команды.

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    • Черчесов знает меня, мы поддерживаем связь. Я могу стать игроком сборной России, это правда. Думаю, в скором времени приму решение», — приводит слова Ондуа Footmercato.

    Ондуа с детского возраста жил в России, так как его отец работал в посольстве Камеруна. Ранее он уже вызывался в сборную Камеруна, но в официальных матчах пока не играл. 0

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