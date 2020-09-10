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    Гаджиев: У сборной России есть проблемы в центре обороны

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    Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о выступлении сборной России в Лиге наций.

    Гаджи Гаджиев
    Гаджи Гаджиев

    «Мы показывали лучшую игру, чем Сербия и Венгрия, поэтому победы закономерны. Но в обороне мы играем хуже, чем в атаке. У нас есть проблемы в центральной зоне, игроки которой совершали много грубых ошибок.

    Всегда надо учитывать и сегодняшний день, и завтрашний. Но если мы будем думать только о завтрашнем дне, то получится как со строительством коммунизма.

    Иногда кажется, что какие-то игроки через два года будут выступать лучше, а потом выясняется, что за это время появились другие футболисты более высокого уровня», — приводит слова Гаджиева Sport24. 0

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