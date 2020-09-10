Гаджиев: У сборной России есть проблемы в центре обороны

Бывший тренерподелился мнением о выступлении сборной России в Лиге наций.

«Мы показывали лучшую игру, чем Сербия и Венгрия, поэтому победы закономерны. Но в обороне мы играем хуже, чем в атаке. У нас есть проблемы в центральной зоне, игроки которой совершали много грубых ошибок.

Всегда надо учитывать и сегодняшний день, и завтрашний. Но если мы будем думать только о завтрашнем дне, то получится как со строительством коммунизма.

Иногда кажется, что какие-то игроки через два года будут выступать лучше, а потом выясняется, что за это время появились другие футболисты более высокого уровня», — приводит слова Гаджиева Sport24. 0